Güterwaggon entgleist: Zugverkehr vorübergehend lahmgelegt

Pasewalk. Ein entgleister Waggon eines Güterzugs in Pasewalk im Landkreis Vorpommern-Greifswald hat den Zugverkehr zwischen Pasewalk und Stettin vorübergehend lahmgelegt. Aus zunächst unbekannter Ursache entgleiste der letzte Waggon des Güterzugs am späten Freitagabend, wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Strecke zwischen Pasewalk und Stettin war am Samstag bis in die Morgenstunden gesperrt. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

