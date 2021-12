Weihnachten im Gefängnis mit selbst gemachter Deko

Auch in den Gefängnissen in MV soll das Weihnachtsfest etwas Besonderes im Haftalltag sein - mit Skat- und Sportturniere und einem verlockenden Speiseplan.

Schwerin. Für die rund 1050 Gefangenen in Mecklenburg-Vorpommern sollen die Weihnachtstage etwas Besonderes werden. In den vier Justizvollzugsanstalten des Landes werde für weihnachtliche Atmosphäre gesorgt, erklärte die neue Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke). Neu sei ein großer leuchtender Schwibbogen vor der JVA Stralsund, der von Gefangenen in der Holzwerkstatt gebaut worden sei.

Viele Gefangene hätten in den vergangenen Wochen ihre Weihnachtsdekorationen selbst gebastelt. "Auf vielen Stationen wurden Plätzchen für kleine Weihnachtsfeiern gebacken." Seelsorger böten zum Fest mehrere Gottesdienste an. Unter strengen Hygieneregeln plane jede JVA zudem Skat- und Sportturniere.

Die Besuchszeiten sind Bernhardt zufolge pandemiebedingt weiterhin eingeschränkt. "Aber die Bediensteten versuchen, möglichst viele Wünsche eines Wiedersehens mit der Familie zu erfüllen." Teils müssten Besuche allerdings hinter Trennscheiben stattfinden. Es gebe für Gefangene aber auch die Möglichkeit zur Videotelefonie.

Weihnachtliche Paketlieferungen in die Anstalten bleiben aus Sicherheitsgründen verboten. "Die Inhaftierten erhalten dennoch kleine Überraschungen", versicherte die Ministerin. In der JVA Waldeck zum Beispiel würden Spenden aus den umliegenden Orten verteilt.

Auf dem Speiseplan steht durchaus Besonderes: Am Heiligabend gibt es in den Anstalten traditionell Kartoffelsalat und Würstchen, wie es hieß. Am ersten Weihnachtstag gebe dann in der JVA Waldeck und in Bützow Ente mit Rotkohl. Die JVA Neustrelitz bereite Schnitzel und die JVA Stralsund Schweinefilet in Rahmpilzsoße zu. Am zweiten Feiertag stehe unter anderem Schweinebraten und Wildgulasch auf dem Plan.

Am glücklichsten dürften die 28 Menschen sein, die in diesem Jahr von der Weihnachtsamnestie profitiert haben. Sie kamen bis zu mehrere Wochen vor ihrer regulären Entlassung frei, wie ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Einen Antrag hatten demnach mehr als 40 Gefangene gestellt. Für die Weihnachtsamnestie infrage kommen Gefangene mit Freiheitsstrafen oder Jugendstrafen unter zwei Jahren. Sie können vorzeitig aus der Haft entlassen werden, wenn sie sich während der Haftzeit nichts zuschulden kommen ließen und zwischen dem 25. November 2021 und dem 6. Januar 2022 ohnehin entlassen worden wären.

Ministerin Bernhardt dankte den Bediensteten in den Haftanstalten für ihre Arbeit. "Sie haben Recht, Sicherheit und Resozialisierung gewährleistet", betonte sie. Sie kündigte für das neue Jahr Besuche in allen Justizvollzugsanstalten und im Landesamt für ambulante Straffälligenarbeit an.

