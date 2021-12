Pommersches Landesmuseum: Historikerin übernimmt Leitung

Greifswald. Die Historikerin Ruth Slenczka übernimmt ab Februar die Leitung des Pommerschen Landesmuseums in Greifswald. Die 54-Jährige folgt damit auf Uwe Schröder, der das Museum 25 Jahre geführt habe, wie das Museum am Freitag mitteilte. Nachdem Schröder Ende April dieses Jahres in den Ruhestand gegangen war, hatte Gunter Dehnert, Historiker am Museum, die Leitung kommissarisch übernommen. Er wird diese Funktion nach Aussage einer Sprecherin noch bis Ende Januar ausüben.

Slenczka ist den Angaben nach in Köln geboren worden und studierte Geschichte, Kunstgeschichte und evangelische Theologie in Mainz, Bonn und in Göttingen, wo sie 1994 promovierte. Zuletzt habe sie die Wittenberger Museen (Lutherhaus und Melanchthonhaus) geleitet. Die Auswahl sei im Rahmen eines zweistufigen Bewerbungsverfahrens getroffen und die Bestellung einstimmig im Stiftungsrat entschieden worden, hieß es.

