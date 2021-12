Neue Anlage in Stralsund: Windstrom zu Fernwärme

Stralsund. Überschüssiger Strom von Windrädern soll mittels einer neuen Anlage in Stralsund künftig in Fernwärme umgewandelt werden. Damit könne das Abregeln von Windrädern vermieden und ökologisch Fernwärme erzeugt werden, teilte der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz am Freitag mit. Die sogenannte Power-to-Heat-Anlage (PTH) wurde demnach zusammen mit den Stadtwerken Stralsund in Betrieb genommen.

Der Heizwasserkessel springe im Falle eines Überangebots von Strom aus Windparks an Land und auf dem Meer an, während konventionelle Blockheizkraftwerke heruntergefahren würden. So könne Warmwasser für die Fernwärmeversorgung von mehr alsr 10.000 Haushalten erzeugt werden. Es handele sich um die bislang leistungsstärkste von drei Anlagen, die 50Hertz gemeinsam mit Partnern ans Netz gebracht habe. Die Investitionen für die PTH werden mit rund 1,3 Millionen Euro angegeben. In Mecklenburg-Vorpommern werde 50Hertz zusammen mit den Stadtwerken Rostock und den Stadtwerken Neubrandenburg noch zwei weitere derartige Anlagen in Betrieb nehmen.

