Feuer auf Gelände von Pflegeheim gelegt: Niemand verletzt

Wesenberg. Nach einem Brand auf dem Gelände eines Pflegeheimes in Wesenberg (Mecklenburgische Seenplatte) fahndet die Polizei nach Brandstiftern. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, wurden kurz vor Mitternacht mehrere Müllbehälter angezündet. Die Flammen griffen auch auf ein massives Nebengebäude für Wirtschaftszwecke über - verletzt wurde niemand. Das einige Meter entfernte Pflegeheim wurde nicht beschädigt, so dass Heimbewohner auch nicht aus dem Haus flüchten mussten. Das Pflegezentrum hat 88 Plätze. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, der Schaden wurde auf mehr als 15 000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

