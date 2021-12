Landtag bestimmt Wächter über den Verfassungsschutz

Schwerin. Der Landtag in Schwerin hat die Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission neu gewählt. Das fünfköpfige Gremium überwacht die Arbeit des Verfassungsschutzes. Ihm gehören mit Philipp da Cunha und Ralf Mucha zwei SPD-Abgeordnete an. Außerdem wurden Michael Noetzel (Linke), Torsten Renz (CDU) und Harald Terpe (Grüne) in die Kommission gewählt. Der AfD-Kandidat Paul-Joachim Timm erhielt nicht die erforderliche Stimmenzahl. Ein Vorstoß der FDP, mit einer Änderung des Verfassungsschutzgesetzes die Zahl der Kommissionsmitglieder zu erhöhen, um allen Fraktionen wenigstens einen Sitz zu ermöglichen, hatte am Mittwoch nicht die erforderliche Unterstützung im Parlament erhalten. Die Wirksamkeit der parlamentarischen Kontrolle der Geheimdienste war in der Vergangenheit kontrovers debattiert worden.

