Ozeaneum im zweiten Pandemiejahr erneut weniger Besucher

Stralsund. Das Ozeaneum in Stralsund muss für das zweite Jahr der Corona-Pandemie erneut einen Besucherrückgang verzeichnen. Auf rund 266.000 Besucher und Besucherinnen kam die Ausstellung zum Thema Meer im Jahr 2021, wie die Stiftung Deutsches Meeresmuseum am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr waren es demnach mit 273.000 noch etwas mehr gewesen. Deutlich mehr Besucher gab es vor der Pandemie: 2019 hätten rund 546.000 Menschen das Ozeaneum besucht, hieß es.

Dennoch zog die Stiftung teilweise eine positive Bilanz. So habe das Ozeaneum in der Sommersaison seine Besucherzahlen gegenüber 2020 gesteigert. Im Juli und August seien im Durchschnitt 62.000 Besucher im Monat gekommen - was nahezu einer hundertprozentigen Auslastung unter Corona-Bedingungen entspreche. "Das Interesse an unseren Museen ist, vor allem während der Urlaubszeit, ungebrochen hoch", teilte Andreas Tanschus, Direktor des Deutschen Meeresmuseums mit.

Anfang des Jahres blieben die Einrichtungen des Deutschen Meeresmuseums nach eigenen Angaben zunächst für fünf Monate fast durchgängig geschlossen. Die Besuchszahlen seien im Jahr 2021 begrenzt gewesen, um die Abstandsregeln gewährleisten zu können. Seit 14. Dezember sei das Ozeaneum aufgrund der Corona-Regeln des Landes erneut geschlossen. Man hoffe auf eine Wiedereröffnung im Januar.

Zur Stiftung Deutsches Meeresmuseum gehört der landesweit besucherstärkste Museumsverbund mit dem Ozeaneum, dem Natureum auf dem Darß, dem Nautineum auf dem Dänholm zwischen Rügen und Stralsund sowie dem Meeresmuseum im historischen Katharinenkloster in Stralsund. Letzteres wird derzeit modernisiert. Zuletzt hieß es, die die Ausstellung solle im Frühjahr 2024 wieder öffnen.

