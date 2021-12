Sturzbetrunkene Fahrerin gestoppt: 3,6 und 4,3 Promille

Hagenow/Schwerin. Eine Frau aus Schwerin ist sturzbetrunken mit dem Auto etwa 25 Kilometer in Richtung Südwesten gefahren und dort als Alkoholsünderin ertappt worden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, war die Schlangenlinien-Fahrweise der 24-jährigen Frau mehreren Zeugen am Mittwoch auf der Bundesstraße 321 vor Hagenow (Ludwigslust-Parchim) aufgefallen. Die alarmierten Beamten stoppten das Fahrzeug an einer Tankstelle. Nach dem ersten Atemalkoholtest trauten sie demnach ihren Augen kaum: Das Gerät zeigte 3,64 Promille an.

Sicherheitshalber wurde ein zweites Mal gemessen: Es kamen 4,32 Promille Atemalkoholwert heraus. Die Fahrerin musste ihre Autoschlüssel abgeben und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Dort wurden gleich zwei Blutproben zur exakten Bestimmung entnommen. Ein Drogenvortest blieb negativ. Einen plausiblen Grund für diese Fahrt konnte die Schwerinerin nicht benennen, hieß es.

