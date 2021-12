Brand setzt Feuerwehr in Nordwestmecklenburg außer Gefecht

Züsow. Ein technischer Defekt hat ausgerechnet bei der Freiwilligen Feuerwehr in Züsow (Nordwestmecklenburg) einen Brand ausgelöst und die Kameraden außer Gefecht gesetzt. Wie die Polizei in Wismar am Donnerstag mitteilte, brach das Feuer am Mittwochnachmittag im Löschfahrzeug aus, das wie üblich im Feuerwehr-Gerätehaus stand. Die Flammen zerstörten Teile des Fahrzeugs und sorgten auch für Schäden am Feuerwehr-Gebäude.

Auch die Einsatzkleidung sei nicht mehr nutzbar. Die Nachbar-Feuerwehr aus Neukloster musste anrücken und bei den Kameraden in Züsow löschen. Das Gerätehaus sei vorerst nicht mehr nutzbar. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem technischen Defekt an dem Löschfahrzeug kommen konnte, werde noch untersucht. Anhaltspunkte für eine Straftat lägen nicht vor.

