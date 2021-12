Sperrung der A24: Lkw rammt Absperrwagen, Fahrer verletzt

Neustadt-Glewe/Wittstock. Ein Unfall mit einem Lastwagen hat am Donnerstag für eine stundenlange Vollsperrung der Autobahn 24 Berlin-Hamburg gesorgt. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der 62-jährige Fahrer mit dem Lastwagen kurz vor Mitternacht bei Neustadt-Glewe in Richtung Berlin (Ludwigslust-Parchim) auf einen Absperrwagen der Autobahnmeisterei aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Schilderwagen, der einen anderen Pannen-Lkw abschirmte, in die Außenschutzplanke gedrückt. Der mit Teppichen beladene Lastwagen schleuderte in die mittleren Schutzplanken, die zerstört wurden. Die Autobahn war mehr als zwölf Stunden gesperrt und konnte erst gegen Mittag wieder freigegeben werden.

Der 62-jährige Lkw-Fahrer aus Niedersachsen wurde schwer verletzt geborgen und kam in eine Klinik. Die Bergung der Unfallfahrzeuge und des Pannen-Lkw, die Reparatur der Leitplanken sowie der Austausch des Bodens, in den Betriebsstoffe gelaufen waren, dauerten etwa zwölf Stunden. In beiden Richtungen mussten Fahrzeugführer weiträumige Umfahrungen in Kauf nehmen, auf denen es ebenfalls zu Staus kam.

Die Unfallursache sei noch unklar. Ein Sachverständiger untersucht den Unfall noch näher. An der Unfallstelle hatte wenige Stunden vorher ein anderer Lastwagen eine Reifenpanne, wobei dessen Tank beschädigt worden war. Deshalb hatte die Autobahnmeisterei diese Stelle mit dem Schilderwagen abgesperrt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Zugmaschine des Schilderwagens vom Anhänger abgerissen. Zum Glück sei zufällig kein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei in dem Fahrzeug gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der Schaden wurde bisher auf etwa 400 000 Euro geschätzt.

