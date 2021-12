Impfungen mit Kinder-Impfstoff starten im Nordosten

Rostock. Nach dem Eintreffen des Kinder-Impfstoffes starten in Mecklenburg-Vorpommern die Corona-Schutzimpfungen bei Fünf- bis Elfjährigen. Die Kinderklinik der Universitätsmedizin Rostock (UMR) will am Donnerstagnachmittag mit den Impfungen beginnen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist die Lieferung des Impfstoffes am Mittwoch wie geplant erfolgt. Erste Lieferungen habe es bereits am Dienstag gegeben.

Laut Gesundheitsministerium sollen dem Land zunächst rund 45 000 Dosen des Kinder-Impfstoffs zur Verfügung stehen. Die Zahl der Kinder der betroffenen Altersgruppe in Mecklenburg-Vorpommern gab Ministerin Stefanie Drese (SPD) mit etwa 80 000 an.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Impfungen zurzeit für Kinder, die Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf oder Angehörige mit hohem Risiko haben. Es können nach individueller Entscheidung und ärztlicher Aufklärung aber auch alle Kinder dieser Altersgruppe geimpft werden. Für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren laufen Impfungen bereits seit Längerem.

Im Nordosten sollen die unter 12-Jährigen vorrangig bei den Kinderärzten geimpft werden. Aufklärung sei hier besonders wichtig, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Es gehe nicht um das Impfen "auf Teufel komm raus, um irgendeine Quote zu erfüllen".

Der Landesverbandsvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Andreas Michel, sagte: "Wir sind froh, dass wir eine Impfung haben, die wir dann jetzt den Eltern anbieten können, weil die Eltern und auch die Kinder danach fragen." Er bewertete die Notwendigkeit der Impfung bei Kindern ohne Vorerkrankung eher zurückhaltend, da schwere Verläufe eher selten seien. "Da wäre es doch viel wichtiger, alle anderen zu impfen", sagte er mit Blick vor allem auf ungeimpfte über 60-Jährige. Er werde auf Wunsch aber auch Kinder ohne Vorerkrankungen impfen. "Wir werden also keinen wegschicken."

Grundsätzlich denke Michel, dass der Kinder-Impfstoff sicher ist. Vor einer generellen Empfehlung warte die Stiko aus seiner Sicht noch auf Daten aus den USA, wo die zweite Impfung vielfach schon erfolgt sei.

