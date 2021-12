87-Jährige überschlägt sich mit Auto: Schwer verletzt

Dreschvitz. Eine 87-jährige Autofahrerin hat sich auf der Insel Rügen mit ihrem Wagen überschlagen. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen, die Rentnerin wurde bei dem Unfall in Höhe Dreschvitz am Dienstag schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die Inselbewohnerin war aus ungeklärter Ursache zuerst nach links in den Straßengraben und gegen einen Baum gefahren, bevor sich das Auto überschlug. Feuerwehrleute mussten sie aus dem Auto befreien. Der Rettungshubschrauber flog die Frau in die Universitätsklinik nach Greifwald. Die Straße zwischen Dreschvitz und Gingst musste zwei Stunden gesperrt bleiben.

