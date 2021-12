60-Jähriger fährt Auto bei Schwerin gegen Baum: Lebensgefahr

Leezen. Bei einem Unfall in der Nähe von Leezen bei Schwerin ist ein 60-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, war der Fahrer am Dienstag in einer Kurve mit dem Wagen nach rechts von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren. Der Mann wurde eingeklemmt, von Rettern geborgen und ins Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße 101 ist besonders im Berufsverkehr wegen der Nähe zu Schwerin stark befahren und war zwei Stunden gesperrt.

Ein Zeuge, der hinter dem 60-Jährigen fuhr, gab an, dass der Unfallfahrer kurz vorher auf die Gegenfahrbahn geraten und durch unsichere Fahrweise aufgefallen war. Am Auto entstand Totalschaden.

