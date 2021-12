SPD nominiert Roland Kaiser für Bundesversammlung

Schwerin. Der Schlagersänger Roland Kaiser ist von der SPD-Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommerns für die Bundesversammlung nominiert worden, die Anfang kommenden Jahres den nächsten Bundespräsidenten oder die nächste Bundespräsidentin wählt. Wie Fraktionschef Julian Barlen am Dienstagabend in Schwerin mitteilte, sollen auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und ihr Amtsvorgänger Erwin Sellering an der Wahl teilnehmen.

Die SPD kann regulär sieben Wahlfrauen und Wahlmänner benennen, setzte vorsorglich aber zwölf auf ihre Kandidatenliste. Die vorgeschlagenen Personen würden die Vielfalt des Landes repräsentieren und zugleich die Herausforderungen und Freuden des Alltags widerspiegelten, sagte Barlen, der selbst auch auf der Liste steht. Vorgeschlagen sind unter anderem auch Jördis Frommhold, Chefärztin der Corona-Reha-Klinik Heiligendamm, und der Vizepräsident des Bundes Deutscher Karneval, Lutz Scherling.

Der Landtag in Schwerin wird am Donnerstag über die Vorschläge der Fraktionen abstimmen. Mecklenburg-Vorpommern kann neben den Bundestagsmitgliedern aus dem Bundesland 16 weitere Wahlfrauen und Wahlmänner in die Bundesversammlung entsenden, die am 13. Februar 2022 in Berlin zusammentritt. Die CDU hatte unter anderem Ex-Kanzlerin Angela Merkel nominiert, die Linke neben Vize-Ministerpräsidentin Simone Oldenburg den Sänger Dirk Zöllner.

© dpa-infocom, dpa:211214-99-384197/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern