1934 Corona-Neuinfektionen gemeldet: Elf weitere Todesfälle

Eine Frau hält in einem Covid-19-Testcenter die Probe von einem Rachenabstrich in den Händen.

Rostock. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Dienstag 1934 Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Das ist die bisher höchste an einem Tag registrierte Zahl. Am Dienstag der Vorwoche waren es 1433. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut Lagus binnen eines Tages um 18,7 auf 451,1 Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche und lag somit 9,2 Punkte höher als am Dienstag vor einer Woche.

Das Lagus meldete 11 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die Gesamtzahl im Land stieg demnach auf 1400.

Die für Sicherheitsmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - die Zahl der Menschen je 100 000 Einwohner und Woche, die mit Covid-19 in eine Klinik kamen - wurde am Dienstag für das Land mit 8,6 angegeben. Da der Schwellenwert von 9,0 nicht überschritten wurde, steht die landeseigene Corona-Ampel weiter auf Orange. Allerdings gelten in der Mitte und im Osten des Landes bereits die schärfsten vorgesehenen Corona-Regeln. In Regionen mit Rot plus bleiben Museen, Theater und Kinos geschlossen.

Auf den Intensivstationen lagen den Angaben zufolge 99 Covid-Patienten - 7 mehr als am Vortag. Insgesamt wurden am Dienstag 395 Covid-Patienten in den Krankenhäusern des Landes gezählt. Das waren 12 mehr als am Vortag.

67,9 Prozent der Bevölkerung im Nordosten gelten laut Robert Koch-Institut als vollständig gegen das Coronavirus geimpft. 71 Prozent haben mindestens eine Impfung erhalten. Der Anteil der Menschen mit Auffrischungsimpfungen liegt demnach bei 22,6 Prozent.

