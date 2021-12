Demmin weiter mit höchster Ämter-Wochen-Inzidenz: Über 1200

Demmin/Güstrow. Die Stadt Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) verzeichnet weiter eine für Mecklenburg-Vorpommern besonders hohe Wochen-Inzidenz bei Corona-Neuinfektionen. Wie der Landkreis am Dienstag mitteilte, lag diese aktuell bei 1292 registrierten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und damit die dritte Woche in Folge über 1000. Dafür sorgten 136 Neuinfektionen binnen sieben Tagen in der Hansestadt mit 10 500 Einwohnern. Der Grund dafür sei unklar, hieß es aus dem Rathaus. Dahinter liegt die Stadt Dargun mit 969. Der Durchschnitt im Kreis liegt bei 535.

Im benachbarten Kreis Vorpommern-Greifswald lag das Demminer Nachbar-Amt Peenetal/Loitz zuletzt bei einer Wocheninzidenz von 1169, hier lag der neue Wert am Dienstag noch nicht vor. Im weiter westlich gelegenen Amt Sanitz (Landkreis Rostock) sank die Wocheninzidenz nach dem Höchststand von 1091 am Wochenende für den Kreis am Dienstag wieder auf 925,9.

Im gesamten Nordosten lag dieser Wert zuletzt bei 451 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche. Die ebenfalls stark von Corona-Infektionen betroffenen Kreise Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Rügen veröffentlichen bisher keine Corona-Inzidenzzahlen für Ämter und Städte.

