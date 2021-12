"Airbeat One" startet dritten Anlauf im Juli 2022

Neustadt-Glewe. Das größte Elektromusik-Festival in Norddeutschland "Airbeat One" soll nach zweimaliger Absage wegen Corona vom 6. bis 10. Juli 2022 mit Zehntausenden Fans auf dem Flugplatz Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wieder stattfinden. Unter dem Motto "Bella Italia" kündigten die Veranstalter am Dienstag Stars wie Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Steve Aoki und Timmy Trumpet an. Weitere Top-Acts seien Marshmello, Vini Vici, W&W, Will Sparks, 3 Are Legend, Yellow Claw und zum ersten Mal Kygo.

Im Jahr 2019 feierten gleichzeitig 60 000 Personen auf dem Gelände - an allen Tagen zusammen waren es nach Worten eines Sprechers rund 180 000 Besucher. In den Jahren 2020 und 2021 fiel das Festival pandemiebedingt aus.

