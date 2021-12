Diakonie schließt Kita wegen gehäufter Corona-Infektionen

Waren/Neustrelitz. Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen bei Kita-Kindern hat die Diakonie eine ganze Kindereinrichtung an der Mecklenburgischen Seenplatte geschlossen. Es handelt sich um die Einrichtung "Kleine Strolche" in Waren, in der 85 Kinder betreut werden, wie der Kita-Träger in Neustrelitz am Dienstag mitteilte. Nach dem Auftreten erster Infektionen bei den Ein- bis Sechsjährigen waren zuvor schon zwei der acht Gruppen geschlossen worden.

"Wir bedauern die Schließung der Kita und sind uns der Belastungen und Schwierigkeiten für Eltern und Kinder bewusst", sagte Christoph de Boor, Geschäftsführer der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte. Da auch Betreuungspersonal erkrankt sei, könne die Betreuung der Kinder aber nicht mehr gesichert werden.

In der Kita gibt es 25 Kinder im Krippen- und 60 im Kindergartenalter sowie 18 Beschäftigte. An diesem Freitag soll entschieden werden, ob die Kita noch vor Weihnachten wieder geöffnet werden kann. An der Mecklenburgischen Seenplatte lag die Wocheninzidenz bei den Corona-Neuinfektione pro 100.000 Einwohner zuletzt bei 482, die Hospitalisierungsinzidenz bei 11,2 und damit bei beiden Werten deutlich über dem Landesdurchschnitt.

© dpa-infocom, dpa:211214-99-377978/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern