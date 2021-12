Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Wolgast. Eine 20-Jährige hat sich auf der Insel Usedom mit ihrem Auto in einem Straßengraben überschlagen. Die Polizei teilte am Dienstag mit, dass die Frau nach eigenen Angaben von der Landesstraße 264 abkam, da sie einem Wildwechsel auswich. Sie habe sich dabei leicht verletzt. An dem Fahrzeug sei ein Totalschaden von etwa 24.000 Euro entstanden.

© dpa-infocom, dpa:211214-99-373462/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern