Regierung Backhaus: Klimaschutzgesetz des Landes in drei Jahren

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern muss nach Angaben von Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) noch drei Jahre auf ein eigenes Klimaschutzgesetz warten. Da das Gesetz unter breiter Mitwirkung der Bevölkerung entwickelt und per Volksabstimmung bewilligt werden solle, müsse mit einem solchen Zeitraum gerechnet werden. "Qualität geht vor Schnelligkeit", sagte Backhaus am Montag in Schwerin. Zudem solle das Landesgesetz auf dem Klimaschutzgesetz des Bundes fußen, das ebenfalls noch beschlossen werden müsse.

SPD und Linke hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, ein Landesklimaschutzgesetz zu verabschieden. Zuvor hatte die Linke immer wieder ein solches Gesetz gefordert. Ein von ihr zum Ende der vorigen Legislaturperiode in den Landtag eingebrachter Entwurf hatte keine Zustimmung der damaligen SPD/CDU-Koalition gefunden.

Nach den Worten von Backhaus muss die öffentliche Verwaltung beim Thema Klimaschutz eine Vorbildrolle einnehmen. Das betreffe auch den Einsatz und die Gewinnung von Ökostrom. Die Nutzung öffentlicher Gebäude etwa für Solaranlagen böte dabei noch viel Spielraum, räumte der Minister ein. In den Etatverhandlungen für die Jahre 2022/2023 wolle er dieses Thema ansprechen. Ziel sei es, die Verwaltung bis 2030 klimaneutral zu machen.

