Backhaus wehrt sich gegen Gerichtsurteil zu Düngeverordnung

Schwerin. Das Agrarministerium hat nach Angaben von Minister Till Backhaus (SPD) Berufung gegen die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Greifswald zur Aufhebung der Düngeverordnung Mecklenburg-Vorpommerns eingelegt. Das vom Land eingerichtete Messstellensystem zur Ermittlung der Nitratwerte im Grundwasser sei vom Bundesrecht gedeckt, einen vom Gericht bemängelten Systemfehler gebe es nicht, sagte Backhaus am Montag in Schwerin. Einige Bauern im Land hatten gegen die Verordnung geklagt.

Ungeachtet des juristischen Streits sei das Ministerium aber weiter im Gespräch mit dem Bauernverband. Ziel sei es, dass spätestens im März eine gültige Verordnung vorliege. "Die Bauern müssen bis dahin wissen, was sie an Nährstoffen ausbringen dürfen", erklärte Backhaus.

Nach seinen Angaben ist ein Großteil des Grundwassers in Deutschland zu stark mit Nitrat, einem wichtigen Pflanzennährstoff, belastet. Die EU-Kommission habe wegen massiver Grenzwertüberschreitungen per Klageverfahren Gegenmaßnahmen verlangt. Die Bauern sehen sich zu Unrecht als Hauptverursacher hingestellt und wehren sich gegen strikte Düngebeschränkungen mit der Folge von Ertragsminderung. Sie ziehen in Mecklenburg-Vorpommern insbesondere die Auswahl der Messstellen in Frage.

Backhaus hatte das Urteil des Oberlandesgerichts als Pyrrhussieg der klagenden Landwirte bezeichnet. Nun drohe, dass statt bisher 13 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche künftig bis zu 85 Prozent zu Gebiete erklärt würden, auf denen der Düngereinsatz um 20 Prozent verringert werden müsse. Am Donnerstag befasst sich der Landtag mit dem Thema.

© dpa-infocom, dpa:211213-99-366872/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern