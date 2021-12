Wetter: Bessere Erholung der Wälder - Waldumbau geht weiter

Schwerin. Den Wäldern in Mecklenburg-Vorpommern geht es nach dem Hitzestress in den Jahren 2018 bis 2020 wieder etwas besser. Ein vergleichsweise kühles Frühjahr und reichlich Niederschläge über das Jahr verteilt hätten 2021 dazu geführt, dass sich auch besonders in Mitleidenschaft gezogene Laubbäume wie Eichen und Buchen wieder leicht erholten, sagte Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) am Montag in Schwerin. Zudem habe der Schädlingsbefall in den Nadelwäldern spürbar abgenommen. Besonders Fichten hatte der Borkenkäfer zu schaffen gemacht.

Bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts verwies Backhaus auch auf den fortwährenden Waldumbau. Mischwälder würden den Klimaveränderungen besser standhalten. Nach Angaben des Ministers wurden im laufenden Jahr auf landeseigenen Flächen 700 Hektar Wald neu angepflanzt und auf 500 Hektar der Umbau vorangetrieben. "Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, das Acker in Wald umwandelt", sagte Backhaus.

Er warb dafür, zu Weihnachten sogenannte Waldaktien zu verschenken. Die Einnahmen von zehn Euro je Aktie kommen dem Aufforstungsprogramm des Landes zugute, an dem Backhaus im kommenden Jahr auch die Klimaschutzbewegung Fridays for Future beteiligen will. Zehn Hektar wolle er den Umweltaktivisten zur Aufforstung zur Verfügung stellen, kündigte der Minister an.

© dpa-infocom, dpa:211213-99-365651/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern