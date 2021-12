Feuer in Wohnhaus in Parchim: Bewohner schwer verletzt

Parchim. Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Parchim (Ludwigslust-Parchim) ist am Wochenende ein Bewohner schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, war das Feuer am Samstag in dem Haus ausgebrochen, das zu großen Teilen ausbrannte. Der 60-jährige Hausbesitzer erlitt bei seiner Flucht schwere Brandverletzungen und kam in eine Spezialklinik nach Lübeck. Sein Sohn habe aus dem oberen Teil des Hauses klettern und sich retten können. Der Brandschaden wurde auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Ursache für das Feuer sei noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:211213-99-361872/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern