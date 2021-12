Sanitz erstes Amt in Region Rostock mit Inzidenz über 1000

In Mecklenburg-Vorpommern hat ein weiteres Amt in der Corona-Pandemie die Inzidenz von 1000 Neuinfizierten in einer Woche überschritten. Wie aus der Aufstellung des Landkreises und des Landesamtes für Gesundheit in Rostock (Lagus) hervorgeht, ist dieser Wert im Amt Sanitz auf 1091 gestiegen. Der Gesamtwert im Landkreis Rostock liegt bei 529 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche. Die nächsthöheren Inzidenzwerte in dem Kreis um Rostock haben Bützow-Land und Tessin mit 841 und 810. Die Hospitalisierungsinzidenz (Einweisung in Krankenhäuser auf 100.000 Einwohner und Woche) liegt im Landkreis Rostock bei 9,7 und damit deutlich unter dem Wert von vor einer Woche (13,4).

Bisher hatten im Nordosten nur Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) mit 1216 und das Amt Peenetal/Loitz (Vorpommern-Greifswald) (1169) so hohe Inzidenzen. Wie dort die aktuelle Lage aussieht, wird am Dienstag zu sehen sein, wenn die Kreise wieder ihre Werte veröffentlichen.

Im Nordosten haben die Kreise Ludwigslust-Parchim (10,4) und Vorpommern-Rügen (11,5) noch höhere Hospitalisierungsinzidenzen. Der Landesschnitt liegt bei 7,9. Diese Kreise veröffentlichen bisher aber keine Corona-Inzidenzzahlen für die Ämter und Städte.

