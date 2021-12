Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter: 823 Neuinfektionen

Rostock. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Samstag weiter leicht gestiegen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete 823 nachgewiesene Ansteckungen und damit 32 weniger als vor Wochenfrist (Stand: 16.07 Uhr). Die Inzidenz im Nordosten betrug an diesem Samstag 426,1, das heißt 2,3 Punkte mehr als am Vortag. Vor einer Woche lag sie bei 437,6. Der Wert steht für die Zahl neuer Ansteckungen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Die für Sicherheitsmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - die Zahl der Menschen je 100 000 Einwohner und Woche, die in eine Klinik kamen - wurde am Samstag mit 7,9 angegeben. Da der Schwellenwert von 9,0 nicht überschritten wurde, steht die landeseigene Corona-Ampel weiter auf Orange.

Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorbenen Menschen blieb gleich bei 1374. Auf den Intensivstationen lagen 88 Patienten, einer weniger als am Freitag. Insgesamt wurden am Samstag den Lagus-Angaben zufolge 365 Covid-Patienten in den Krankenhäusern des Landes gezählt, 16 weniger als am Vortag.

