Schwerin-Coach nach Sieg: "Als Mannschaft gewonnen"

Schwerin. Nach dem hart erkämpften Erfolg über den VC Wiesbaden hat Volleyball-Trainer Felix Koslowski sein Team vom SSC Schwerin gelobt. "Wir haben eine harte Woche in den Knochen, zwei Auswärtsfahrten nach Stuttgart und Porto und dann dieses Spiel", sagte er am Freitagabend nach dem 3:1 in der Bundesliga. "Einige Spielerinnen waren echt kaputt, aber wir haben uns in die Partie reingearbeitet."

Nachdem die Schwerinerinnen den ersten Satz gegen die Gäste, an denen sie noch im Pokal-Achtelfinale vor rund einem Monat gescheitert waren, klar gewonnen hatten, drohte die Partie zu kippen. Im zweiten und dritten Durchgang lagen die Mecklenburgerinnen schon früh deutlich zurück. Im vierten Abschnitt musste das Team trotz einer 18:15-Führung noch einmal zittern.

"Wir haben als Mannschaft gewonnen. Auch wenn wir nicht viele Wechsel zur Verfügung haben, haben die Einwechslungen immer einen positiven Effekt gehabt", fasste Koslowski den Auftritt seiner Spielerinnen zusammen und betonte nach dem vierten Sieg im achten Bundesliga-Spiel: "Die drei Punkte waren sehr wichtig." Bereits am Dienstag muss der SSC im Europacup-Rückspiel gegen Porto erneut antreten.

