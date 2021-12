13.000 Impf-Anmeldungen seit Neustart des Online-Portals

Schwerin. Über das seit Montag wieder freigeschaltete Online-Impfportal für Mecklenburg-Vorpommern haben sich überwiegend Menschen mit dem Wunsch nach einer Drittimpfung einen Termin besorgt. Wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Freitag in Schwerin mitteilte, wurden bis Donnerstagabend knapp 13.000 Impftermine online gebucht. Etwa 11 000 davon seien für Auffrischungs-, fast 2000 für Erst- und Zweitimpfungen gewesen.

"Das ist eine sehr gute Bilanz für die erste Woche. Viele Menschen im Land haben sofort diesen praktischen und rund um die Uhr zur Verfügung stehenden Weg für die Vergabe eines Impftermins genutzt", konstatierte Drese, räumte zugleich aber ein, dass es zu Beginn auch technische Probleme auf der Internetseite gegeben habe. Diese seien aber rasch behoben worden.

Laut Drese können Impfanmeldung weiterhin auch telefonisch über die Hotline (0385/20271115) erfolgen. Zudem böten die meisten Landkreise und kreisfreien Städte auch freie Impfaktionen an. In den Impfstützpunkten erfolge grundsätzlich für über 30-Jährige eine Impfung mit Moderna, vereinzelt auch mit Johnson & Johnson. Unter 30-jährige erhielten Impfungen mit dem Vakzin Biontech.

Wegen der gestiegenen Impfnachfrage waren die kommunalen Impfstützpunkte wieder hochgefahren und zusätzliche Impfstellen eingerichtet worden. Laut Robert Koch-Institut besitzen in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen gut 1,1 Millionen Menschen einen vollständigen Impfschutz. Mit einer Quote von 67,7 Prozent liegt der Nordosten allerdings weiter unter dem bundesweiten Durchschnitt von zuletzt 69,4 Prozent. 19,9 Prozent haben in MV bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten.

