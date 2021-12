Drese: Rascher Start der Corona-Schutzimpfungen für Kinder

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern soll Mitte kommender Woche mit den Corona-Schutzimpfungen für Kinder begonnen werden. "Die Vorbereitungen in den Kommunen und bei den Kinderärztinnen und -ärzten laufen. Die Erstbestellung bei den Apotheken ist abgeschlossen", sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese am Freitag in Schwerin.

Am Donnerstag hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) nach längerer Prüfung eine Empfehlung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren mit Vorerkrankungen ausgesprochen. Doch auch andere Kinder können aus Sicht der Experten auf Wunsch der Eltern und nach Beratung geimpft werden. Der Kinder-Impfstoff sei sicher und erprobt, betonte Drese. Wichtig sei, dass Eltern frei und gut informiert die Entscheidung zur Impfung ihrer Kinder treffen.

Die Ministerin begrüßte die Entscheidung der Stiko. Damit bestehe für Eltern, Ärzteschaft und die staatliche Impfebene weitgehend Klarheit. "Wir gehen davon aus, dass der Kinderimpfstoff ab dem 15.12. in Mecklenburg-Vorpommern verfügbar ist", erklärte Drese. Zunächst würden im Land rund 45 000 Dosen des Kinder-Impfstoffs zur Verfügung stehen. Die Zahl der Kinder der betroffenen Altersgruppe in Mecklenburg-Vorpommern gab Drese mit etwa 80 000 an. Die Impfungen würden mit zwei Dosen im Abstand von drei bis sechs Wochen erfolgen. Anfang kommenden Jahres sei eine erneute Bestellung möglich.

Im Nordosten sollen die unter 12-Jährigen vorrangig bei den Kinderärzten geimpft werden. "Sie kennen die Kinder und deren Eltern am besten. Dabei haben vorerkrankte Kinder und Kinder mit Kontakt zu Risikopatienten Priorität", betonte Drese. Doch könnten auch für alle anderen Jungen und Mädchen Termine vereinbart werden. Dort, wo impfende Kinderärzte nicht zur Verfügung stünden, werde es Angebote in Impfstützpunkten der Landkreise und kreisfreien Städte geben. Zudem seien Impf-Aktionstage für Kinder und deren Familien in Planung.

