Grüne: Corona-Hilfszahlungen müssen verlängert werden

Berlin/Schwerin. Die Bundestagsabgeordnete Claudia Müller (Grüne) aus Mecklenburg-Vorpommern hat auf die Notwendigkeit einer Verlängerung unter anderem der erhöhten Kurzarbeitergeld-Zahlungen hingewiesen. "Das Kurzarbeitergeld ist eine der effektivsten und sichersten Corona-Hilfen für Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern", sagte sie am Freitag in Berlin. Es wäre daher aus ihrer Sicht folgerichtig, die Maßnahme genauso wie die Überbrückungshilfe bis Ende März 2022 zu verlängern.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte am Donnerstagabend nach der digitalen Ministerpräsidentenkonferenz bereits mitgeteilt, dass der neue Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) versichert habe, dass die Überbrückungshilfe verlängert werde. Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) habe bekannt gegeben, dass die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes ebenfalls fortgesetzt werde.

