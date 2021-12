Unfälle Mindestens vier Verletzte wegen Glätte in Westmecklenburg

Holthusen. Bei mehreren Unfällen auf winterlich glatten Straßen sind am Donnerstag in Westmecklenburg mindestens vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen bei Holthusen (Ludwigslust-Parchim) zwei Autos frontal zusammen, die zuvor ins Rutschen gekommen waren. Eine Autofahrerin und ihr Kind sowie der Fahrer des anderen Wagens kamen verletzt in Krankenhäuser, die Autos wurden "erheblich beschädigt", wie es hieß.

Auch bei Groß Bengerstorf kam ein 19 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto ins Schleudern und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer wurde den Informationen zufolge leicht verletzt, der Wagen musste geborgen werden. Zwei weitere Autos rutschten wegen der Glätte und vermutlich zu schnellen Fahrens gegen Leitpfosten und Straßenlampen. Zur Unfallzeit hatte es zum Teil kräftig geschneit.

