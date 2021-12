Diebe stehlen Tannenbäume in Neustrelitz

Neustrelitz. Die Polizei sucht in der Region Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) zum wiederholten Mal nach gestohlenen Weihnachtsbäumen. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wurden von einer Verkaufsfläche an einem Supermarkt im Zentrum 25 Nordmanntannen entwendet. Nach ersten Ermittlungen wurde die Umzäunung aus Bauzäunen in der Nacht zu Dienstag aufgebrochen und die Bäume mit einem größeren Fahrzeug weggeschafft.

Es war seit 2016 bereits der vierte Tannenbaumklau zu Beginn der Verkaufszeit in der Residenzstadt und der erste größere Weihnachtsbaumdiebstahl in diesem Dezember im Nordosten. Vor fünf Jahren waren in Neustrelitz gleich 140 Bäume, 2018 und 2019 jeweils 50 und 65 Nordmanntannen kurz nach der Anlieferung verschwunden. Die Diebstähle wurden laut Polizei bisher nicht aufgeklärt.

