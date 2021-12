Landesamt stellt Auffälligkeiten bei Äpfeln fest

Rostock. Von 80 Proben aus Äpfeln und Apfelerzeugnissen sind in den vergangenen zwei Jahren vom zuständigen Landesamt zwei Produkte wegen Auffälligkeiten beanstandet worden. Dabei handele es sich um die Äpfel eines Anbieters und einen Apfelsaft, teilte am Donnerstag das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) in Rostock mit. Im Saft sei ein gesundheitsschädliches Schimmelpilzgift jenseits der zulässigen Höchstmenge festgestellt worden. Bei den betroffenen Äpfeln sei es ein mittlerweile verbotenes Pflanzenschutzmittel in zu hoher Dosis gewesen. Die betroffenen Waren seien - soweit noch vorhanden - aus dem Verkehr gezogen worden, sagte eine Sprecherin. Mit zwei Beanstandungen handele es sich um ein durchschnittliches Gesamtergebnis.

52 Proben wurden laut Mitteilung auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln untersucht. In knapp der Hälfte seien diese nachgewiesen worden. Abgesehen von den zwei beanstandeten Fällen hätte die Menge allerdings unterhalb der zulässigen Höchstwerte gelegen. Die als Öko-Ware gekennzeichneten Proben seien rückstandsfrei gewesen.

Der Apfel ist laut LALLF das beliebteste Obst der Deutschen. Über 20 Kilogramm frische Exemplare esse jeder Bundesbürger im Jahr, dazu kämen verarbeitete Früchte. Das LALLF forderte dazu auf, Äpfel aus der Region zu bevorzugen und sie nicht auf Grund von Stellen und kleinerer Mängel wegzuschmeißen.

