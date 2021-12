Land plant Lockerungen in Pflegeheimen über Weihnachten

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hat eine Lockerung der Besuchsregeln in Alten- und Pflegeheimen über Weihnachten in Aussicht gestellt. Aktuell seien in Regionen, die auf der Landes-Risikokarte rot gekennzeichnet sind, nur zwei feste Besucher pro Bewohner zulässig, sagte Drese am Mittwoch in einem Live-Chat der "Schweriner Volkszeitung" und der "Norddeutschen Neuesten Nachrichten" im Internet. "Wir prüfen, diese Regelung über Weihnachten zu lockern, gerade für Einrichtungen, in denen die sogenannte Booster-Impfung stattgefunden hat." Auch soll demnach ermöglicht werden, dass Heimbewohner ihre Angehörigen zu Hause besuchen, ohne danach in eine Isolation zu müssen.

An die Änderung der Verordnung werde man sich nächste Woche machen, kündigte die Ministerin an. Wie die Regelung genau aussieht, darüber werde sie dann umgehend informieren. Auffrischimpfungen seien in allen Pflegeheimen in Mecklenburg-Vorpommern angeboten worden, so Drese.

Außerdem gibt es der Ministerin zufolge in der Landesregierung Überlegungen, die Ausnahmen für Minderjährige ab 12 Jahren von den geltenden 2G- und 2G-plus-Regeln zu verlängern. Zunächst bis Jahresende können Kinder und Jugendliche von 12 bis unter 18 Jahren auch ungeimpft an 2G- und 2G-plus-Veranstaltungen teilnehmen. Sie müssen aber einen aktuellen Test vorlegen. Für eine Verlängerung dieser Regelung sehe sie viele gute Gründe, sagte Drese. Hintergrund ist demnach, dass Kinder und Jugendliche nicht von sozialen Aktivitäten ausgeschlossen werden sollen, weil ihre Eltern gegen eine Corona-Impfung sind.

