Naturschutzprojekt will Dorfteiche auf Rügen ausbaggern

Jarkvitz. Um Lebensräume für Amphibien auf der Insel Rügen zu erhalten, will ein vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) gefördertes Projekt die Dorfteiche ausbaggern. Ohne diesen Eingriff droht eine vollständige Verlandung - das heißt ein Verschwinden wegen extremer Verschlammung, wie die Heinz Sielmann Stiftung am Mittwoch mitteilte. Demnach weisen die Kleingewässer in Jarkvitz und Klein Kubbelkow zeitweise kaum noch offene Wasserflächen auf. Die Stiftung koordiniert das Projekt, an dem auch der Landschaftspflegeverband Rügen beteiligt ist.

Den Angaben zufolge sind die Kleingewässer, in denen einige streng geschützte und gefährdete Froscharten gefunden wurden, teils stark bewachsen, verschlammt und führen nur noch wenig Wasser. Hierfür ist aus Sicht des Projektes auch die ehemalige landwirtschaftliche Nutzung in der Umgebung verantwortlich.

