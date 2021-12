Frost und Glätte in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin. Die Menschen im Nordosten müssen sich am Donnerstag vielerorts auf leichten Dauerfrost und glatte Straßen einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es den Tag über bedeckt, dazu ist gebietsweise mit Schneefall zu rechnen. Vor allem in Mecklenburg gibt es im Verlauf des Nachmittags bis zu vier Zentimeter Neuschnee. Dabei werden Höchstwerte zwischen minus zwei und null Grad erreicht, nur direkt an der Küste und im äußersten Westen wird es mit Temperaturen um ein Grad etwas milder. In der Nacht zum Freitag bleibt es zumeist niederschlagsfrei, gebietsweise kann es durch überfrierende Nässe aber wieder glatt werden.

© dpa-infocom, dpa:211209-99-312178/2

