Geschlossene Zellentüren in einer Justiz-Vollzugsanstalt (JVA).

Justiz In JVA: 9 Gefangene und 32 Bedienstete mit Corona infiziert

Schwerin. Die Justizvollzugsanstalten in Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben aus dem Rechtsausschuss des Landtags bislang recht gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Seit Beginn der Pandemie hätten sich neun Gefangene und 32 Mitarbeiter infiziert, teilte der rechtspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Sebastian Ehlers, am Mittwoch nach einer Sitzung des Gremiums mit. Die Impfquote bei den Mitarbeitern betrage 80 Prozent. Es werde engmaschig getestet. Ehlers forderte die neue Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) auf, die bestehenden Schutzmaßnahmen aufrechtzuerhalten. Bernhardts Vorgängerin im Amt war bis vor wenigen Wochen die CDU-Politikerin Katy Hoffmeister. In den MV-Gefängnissen sitzen knapp 1100 Inhaftierte ein.

© dpa-infocom, dpa:211208-99-301530/3

