Drogen und Waffen bei mutmaßlichem Händler beschlagnahmt

Friedland. Die Polizei hat bei einem mutmaßlichen Drogenhändler in Friedland nahe Neubrandenburg Rauschgift, Hieb- und Stoßwaffen und mehrere tausend Euro Bargeld beschlagnahmt. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wurde am Dienstag nach längeren Ermittlungen die Wohnung des 40-jährigen und polizeibekannten Mannes durchsucht. Dabei wurden unter anderem 700 Gramm Marihuana sowie Pilze mit berauschender Wirkung sichergestellt. Die Ermittlungen gegen den 40-Jährigen, der keinen Waffenschein besitze, laufen wegen Verdachts des Drogenhandels und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

