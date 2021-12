Rostocker Weihnachtsmärkte ab Donnerstag dicht

Rostock. Knapp eine Woche nach dem Weihnachtsmarkt in Schwerin werden auch die Weihnachtsmärkte in Rostock vorzeitig schließen. "Die aktuellen Regelungen zum Infektionsschutz in Mecklenburg-Vorpommern erzwingen das Aus für die vorweihnachtlichen Märkte, die ab 22. November 2021 unter strengen Hygienevorgaben eröffnet worden waren", heißt es in einer am Dienstagabend verbreiteten Mitteilung. Am Mittwoch bestehe zum letzten Mal die Möglichkeit zum Bummel entlang der Marktstände, ehe sie zum Donnerstag geschlossen werden. Als Gründe wurden die anhaltend hohen Infektionszahlen und die drohende Überlastung des Gesundheitssystems in der Hansestadt genannt.

Ein Sprecher bedauerte die Schließung. Das Marktreiben unter Pandemiebedingungen sei durch eine "vertrauensvolle Kooperation der Händlerinnen und Händler sowie ein mehrheitlich vernünftiges Verhalten der Besucherinnen und Besucher" gekennzeichnet gewesen. Der Übergang zu 2G- und "2G-plus-plus-plus-Regeln" - Zugang nur für Geimpfte und Genesene mit tagesaktuellem Negativtest sowie Maskenpflicht und strengen Kontrollen - habe zuletzt aber den Besucherzustrom stark abebben lassen, hieß es. In Neubrandenburg war der Weihnachtmarkt schon kurz nach der Eröffnung wieder dicht gemacht worden, in Schwerin am Freitag voriger Woche - nachdem die Umsätze infolge von 2G plus massiv eingebrochen waren.

