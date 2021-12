Tourismusverband: Etwas mehr Klarheit über Corona-Hilfen

Schwerin. Aus Sicht des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern haben die letzten Tage etwas mehr Klarheit darüber gebracht, mit welchen Hilfen die durch die Corona-Pandemie belastete Branche rechnen kann. Unter anderem bei der verlängerten Auszahlung des erhöhten Kurzarbeitergeldes gebe es jedoch noch Ungewissheiten, sagte der Geschäftsführer des Verbands, Tobias Woitendorf, am Dienstag. Die neue Bundesregierung müsse zunächst ihre Hilfsmaßnahmen glatt ziehen, um der Landesregierung zu ermöglichen, ihre Unterstützung daran anzupassen.

Mit Blick auf das wichtige Jahresendgeschäft um Weihnachten und um Silvester herum hieß es, dass es sowohl Übernachtungsbetriebe gebe, die weiter geöffnet bleiben wollen, als auch solche, die aufgrund wirtschaftlicher Abwägungen und mit Blick auf ihre Beschäftigten entschieden haben, zu schließen. Wie Woitendorf erläuterte, sei die Auslastung in den Betrieben aktuell einer Umfrage aus der Vorwoche zufolge unterhalb der Vorbuchungsrate. Es habe bereits eine Reihe von Stornierungen gegeben. Die Betriebe, die weiter geöffnet bleiben wollen, gaben zudem an, über Weihnachten nur eine Auslastung von um die 30 Prozent und für Silvester zwischen 60 und 65 Prozent zu haben. Dies könne sich zudem schnell ändern. In einem normalen Jahr sind die Beherbergungsbetriebe vor allem an Silvester fast komplett ausgebucht, so Woitendorf.

Insgesamt sei weiter Verunsicherung zu spüren, hier gehe es um Liquidität, Personal und die Zukunftsprognosen. Zwischen den einzelnen Teilbranchen der Tourismuswirtschaft gebe es jedoch Unterschiede, sagte der Vertreter der Tourismusbranche. Kritisch bleibe es vor allem in der Gastronomie, bei Clubs und den vielen kleinen Betrieben, die teils als Bindeglieder fungierten.

© dpa-infocom, dpa:211207-99-292391/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern