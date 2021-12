SSC nach klarem Sieg in Porto auf Viertelfinal-Kurs

Schwerin/Porto. Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale des CEV-Pokals gemacht. Im Hinspiel in der Runde der besten 16 Mannschaften siegte der Bundesligist am Dienstag bei Portugals Spitzenreiter AJM FC Porto mit 3:0 (25:19, 25:12, 26:24). "Wir haben das Maximale, was möglich war, heute mitgenommen und eine gute Ausgangslage für das Rückspiel ermöglicht", sagte SSC-Coach Felix Koslowski. Das zweite Duell mit den Portugiesinnen findet kommenden Dienstag in Schwerin statt.

Der erste Durchgang verlief lange Zeit ausgeglichen. Dann aber setzte sich der SSC vorentscheidend von 19:18 auf 22:18 ab. Im zweiten Abschnitt sorgten die Mecklenburgerinnen schnell für klare Verhältnisse. Deutlich spannender verlief der dritte Durchgang. Das Koslowski-Team führte bereits mit 23:21, musste nach drei Punkten in Serie für Porto dann aber einen Satzball abwehren, bevor es wiederum gleich seinen ersten Matchball verwandelte.

