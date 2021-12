Barmer sieht Anstieg der Klinikinfektionen während Pandemie

Schwerin. Der Krankenkasse Barmer zufolge ist die Zahl der Infektionen in Krankenhäusern im Nordosten durch Bakterien oder Viren seit Beginn der Corona-Pandemie angestiegen. "Bis Ende des Jahres 2020 gab es in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 600 zusätzlich Infizierte und mindestens 25 weitere Todesfälle aufgrund einer nosokomialen Infektion", heißt es im aktuellen Barmer Krankenhausreport Mecklenburg-Vorpommern, der am Dienstag vorgestellt wurde. Fast drei Viertel der Infektionen betrafen den Angaben zufolge Wunden im Anschluss an eine Operation, Harnwege sowie die unteren Atemwege. Schon vor der Pandemie haben sich demnach hierzulande jährlich mehr als 12.600 Patientinnen und Patienten eine solche Krankenhausinfektion eingefangen, knapp 500 starben daran.

Es handelt sich bei den Zahlen um eine Hochrechnung auf Basis von Daten der Barmer-Versicherten.

Grund für die steigenden Zahlen ist aus Sicht der Krankenkasse, dass das Krankenhauspersonal aufgrund der hohen Belastung in der Pandemie die Hygienestandards offenbar nicht immer vollständig einhalten konnte. Laut Henning Kutzbach, Landesgeschäftsführer der Barmer in Mecklenburg-Vorpommern, seien die Hygienedefizite jedoch keine Kritik am Pflegepersonal oder an den Ärztinnen und Ärzten, diese leisten seiner Ansicht nach Enormes. Als weitere Erklärungsansätze für die gestiegenen Infektionszahlen nannte der Barmer-Landeschef sowohl die hohe Zahl der älteren, besonders anfälligen Menschen, die vor allem während der ersten Corona-Welle auf den Stationen lagen, als auch den zeitweise bestehenden Mangel an Schutzausrüstung. Allgemein variiert das Risiko für eine Infektion dem Bericht zufolge sowohl mit der Art des Eingriffes als auch je nach Patient.

Die Barmer fordert wegen des Anstiegs der Fälle einen Masterplan für mehr Hygiene in Krankenhäusern. Hierzu sollen auch vermehrt unangekündigte Kontrolle durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) gehöre. Der ÖGD müsse zudem - unabhängig von der Pandemie - gestärkt werden.

