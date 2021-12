Bissiger Randalierer verletzt drei Polizisten in Rostock

Rostock. Ein angetrunkener Randalierer hat in Rostock zwei Polizisten in die Beine gebissen und muss sich nun wegen einer ganzen Reihe von Straftaten verantworten. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wurde der 25-Jährige in der Nacht zum Sonntag in Warnemünde beobachtet, wie er wohl gezielt getöpferte Blumentöpfe beschädigte. Polizisten stellten den flüchtigen Mann, der wegen ähnlicher Delikte in den Tagen davor bereits aufgefallen war.

Bei der Festnahme kam es zu einer Auseinandersetzung, wobei der erste Beamte ins Bein gebissen wurde. Als die Beamten den Mann in den Streifenwagen brachten, weil zum Revier mitkommen sollte, wurde der nächste Polizist ins Bein gebissen und ein dritter Beamter an der Hand verletzt. Bei dem 25-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 1,75 Promille gemessen. Ob er auch unter Drogen stand, wird noch geprüft.

Der Festgenommene wurde zum Ausnüchtern in Gewahrsam behalten, sei aber inzwischen wieder auf freiem Fuß. Er müsse sich wegen Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Zwei der drei Polizisten mussten ihre Verletzungen in einer Klinik medizinisch versorgen lassen.

© dpa-infocom, dpa:211206-99-279686/2

