Schiff und Pier in Sassnitz bei Kollision beschädigt

Sassnitz. Ein Frachtschiff ist am Montagmorgen mit dem Pier im Fährhafen Sassnitz auf Rügen kollidiert und dabei beschädigt worden. Außerdem seien zwei Befestigungspoller im Hafen komplett zerstört worden, sagte ein Beamter der Wasserschutzpolizei in Sassnitz. Das Schiff unter zyprischer Flagge habe unter anderem einen Riss im Rumpf. Der Schaden am Schiff werde nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf 40.000 bis 50.000 Euro beziffert. Die Untersuchungen zur Unfallursache liefen noch. Möglich sei etwa, dass die Fahrweise nicht an den derzeit herrschenden Wind angepasst worden sei. Ein freiwilliger Alkoholtest beim Kapitän hatte laut Mitteilung des Landeswasserschutzpolizeiamtes 0,00 Promille ergeben.

© dpa-infocom, dpa:211206-99-278066/2

