Explosion: eine Tote, ein Schwerverletzter, ein Verdacht

Ein mächtiger Knall schreckt das Dorf Priborn an der Müritz auf. In einem Haus werden eine Tote und ein schwer verletzter Bewohner gefunden. Der Mann steht unter Verdacht.

Priborn. Nach einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Priborn (Mecklenburgische Seenplatte) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, steht ein 65-jähriger Bewohner unter Tatverdacht, der nach dem Vorfall am Montag schwer verletzt in dem Haus gefunden worden war. Er sei vorläufig festgenommen und wegen seiner Verletzungen unter Polizeibegleitung in eine Brand-Spezialklinik nach Berlin gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht.

Seine ebenfalls 65 Jahre alte Frau war tot in dem Haus entdeckt worden. Unklar seien aber noch die genaue Todesursache und der Todeszeitpunkt. Dafür werde eine rechtsmedizinische Untersuchung nötig sein. Durch die Verpuffung war am späten Vormittag mindestens ein Fenster in dem Einfamilienhaus aus der Verankerung gerissen worden. Zu einem offenen Brand soll es nicht gekommen sein. Weitere Einzelheiten, auch zu einem möglichen Motiv, seien noch nicht bekannt. Spezialisten der Spurensicherung waren im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:211206-99-276399/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern