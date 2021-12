Rostocker Weihnachtsmarkt bleibt vorerst geöffnet

Nach der Eröffnung des Weihnachtsmarktes sind Passanten auf dem Boulevard Kröpeliner Straße in Rostock unterwegs.

Rostock. Trotz der angespannten Lage in der Corona-Pandemie bleibt der Rostocker Weihnachtsmarkt vorerst geöffnet. "Die Bändchen-Regelung hat sich bisher bewährt", sagte Stadtsprecher Ulrich Kunze am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Wer gegen Corona geimpft oder davon genesen ist, bekommt an einer der Ausgabestellen ein buntes Armband. Nur wer dieses vorweisen kann, erhält etwas zu essen, zu trinken oder kann eines der Fahrgeschäfte nutzen. Ungeimpften bleibe das Band verwehrt, auch wenn ein Negativtest vorgelegt werde.

Allerdings bleibe die Herausforderung, unter Berücksichtigung der Corona-Landesverordnung und dem lokalen Infektionsgeschehen sowie der Situation des Gesundheitswesens von Tag zu Tag eine neue Gesamtabwägung vorzunehmen, sagte Kunze. In Schwerin war am Donnerstag beschlossen worden, den Weihnachtsmarkt wegen der verschärften Corona-Maßnahmen von diesem Freitag an zu schließen.

