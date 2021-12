Auto rutscht gegen Baum und Zaun - Fahrer schwer verletzt

Demen. Bei Schnee und glatter Fahrbahn ist ein Autofahrer nahe Demen (Ludwigslust-Parchim) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, kam der 42-Jährige am Donnerstag mit dem Wagen nach links von der Straße ab. Das Auto prallte gegen einen Baum, durchbrach einen Zaun und blieb stecken. Der eingeklemmte Schwerverletzte wurde geborgen und kam in eine Klinik. Am Auto entstand Totalschaden. Die Landesstraße 091 war längere Zeit gesperrt. Zur Unfallzeit herrschte dichtes Schneetreiben.

