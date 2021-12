MV-Polizei registriert mehr gefälschte Impfpässe

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern ermittelt die Polizei immer häufiger wegen gefälschter Impfpässe. Wie eine Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) in Rampe bei Schwerin am Freitag sagte, wurden im Monat November 48 solcher Fälle bekannt. Das seien viermal mehr als im Oktober. Im gesamten Jahr 2021 wurden den Angaben zufolge bisher 68 solcher Fake-Impfpässe vom LKA im Nordosten registriert, die entweder zum Kauf angeboten oder auch bereits benutzt wurden.

Diese Fälle seien unter anderem nach Hinweisen von Stempel- oder Druckerfirmen bekannt geworden. Außerdem seien solche falschen Impfdokumente von Impfstationen und -zentren oder von Privatpersonen sowie anonym angezeigt worden. Es bestehe der Verdacht der Urkundenfälschung. Im Nordosten gelten inzwischen in weiten Teilen des öffentlichen Lebens 2G- und 2G-plus-Regeln.

