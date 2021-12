26-Jährige stirbt bei Unfall auf Autobahn

Strasburg. Eine 26-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 20 ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau als Beifahrerin mit einem ebenfalls 26-Jährigen in der Nacht zum Freitag in Richtung Lübeck unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) prallte das Auto aus bislang ungeklärter Ursache zunächst gegen die Leitplanke. Der Wagen kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und landete auf dem Dach.

Die Beifahrerin sei aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Nach Angaben der Polizei starb sie noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 30.000 Euro. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen blieb die A20 in Richtung Lübeck bis in den Freitagmorgen voll gesperrt, wie es weiter hieß.

