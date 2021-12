Bundesverdienstorden für zwei Frauen aus MV

Schwerin/Berlin. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier verleiht heute in Berlin erneut den Bundesverdienstorden an Menschen, die sich in besonderer Weise engagieren. Unter den Geehrten sind auch zwei Frauen aus Mecklenburg-Vorpommern.

Sandra Rieck aus Wismar erhält die Auszeichnung für ihren persönlichen Einsatz für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Die 54-jährige Sozialpädagogin leitet seit vielen Jahren den 1991 von ihr mitgegründeten Verein "Das Boot Wismar e.V.". Dieser setzt sich für die Verbesserung der Bedingungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Behinderungen ein.

Jana Michael aus Stralsund wird unter anderem für ihr Engagement für Menschen mit Migrationshintergrund geehrt. Die Bildung des Netzwerks der Migrantinnen-Selbstorganisation (MSO) sei vornehmlich ihr Verdienst, hieß es. Zudem sei die 43-Jährige auf vielen Ebenen für die Gleichberechtigung von Frauen aktiv.

