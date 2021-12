Autos und Baufahrzeuge fahren am Schweriner Schloss vorbei.

Landtag Landtag befasst sich in Sondersitzung erneut mit Corona-Lage

Schwerin. Wegen des unverändert hohen Infektionsgeschehens in Mecklenburg-Vorpommern kommt der Landtag heute in Schwerin erneut zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Den Antrag dazu hatte die Landesregierung kurzfristig gestellt. Sie will mit den Abgeordneten über die aktuelle Corona-Lage im Land und mögliche Zusatzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beraten.

Am Donnerstag hatten Bund und Länder schärfere Vorgaben und Einschränkungen beschlossen, die bundesweit gültig sind und die vierte Corona-Welle brechen sollen. Ein Teil davon, wie etwa Kontaktbeschränkungen und strenge Regeln für Restaurant- oder Kinobesuche gelten in Mecklenburg-Vorpommern bereits. Die Landesregierung hatte damit auf die steigende Zahl von Neuinfektionen und Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten reagiert.

© dpa-infocom, dpa:211202-99-233521/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern